Septemberzahlen bei Singapore Airlines

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im September 2026 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,294 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 3,6 Prozent.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 3,6 Prozent auf 12,043 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage erreichte im September 10,324 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Plus von drei Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im September 85,7 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 0,5 Prozentpunkten.

Singapore Airlines Cargo konnte im September 102,2 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 8,6 Prozent mehr als im Vorjahresseptember. Die Frachtauslastung lag dabei bei 59,6 Prozent und hat sich somit um 3,4 Prozentpunkte verbessert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat September 2026 insgesamt 3,508 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,7 Prozent.