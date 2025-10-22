Septemberzahlen bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im September 2025 insgesamt 1,170 Millionen Passagiere, das waren 15,5 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresseptember um 8,3 Prozent auf 3,230 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,603 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,909 Milliarden Sitzplatzkilometer um 11,8 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im September 2025 bei hohen 90,1 Prozent, im Vorjahresseptember lag sie mit 87,3 Prozent um 2,8 Prozentpunkte tiefer.