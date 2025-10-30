Septemberzahlen bei Allegiant Air

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im September 2025 insgesamt 983,840 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresseptember ist dies ein Plus von 1,4 Prozent.

Verglichen mit dem September 2024 hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot im Linienverkehr um 1,8 Prozent auf 1,033 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage ist mit 851,297 Tausend Sitzplatzmeilen um 0,7 Prozent angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 82,4 Prozent.

Die Airbus Flotte besteht aus 34 A319-100 mit 156 Sitzplätzen, 85 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen. Allegiant hat nun auch bereits acht Boeing 737 MAX 200 in der Flotte.