Septemberzahlen am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im September 2026 sind 3’126’906 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 2.6 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im September 2026 bei 2’226’178. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 28.6 Prozent, was 894’182 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5.2 Prozent auf 25’661 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 138.5 Fluggästen -2.8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um -1.2 Prozentpunkte auf 81.9 Prozent gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im September 34’841 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 0.2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.