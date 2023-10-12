Septemberzahlen am Flughafen Berlin-Brandenburg

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Im September 2023 nutzten 2,27 Millionen Passagiere den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER). Verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht das einem Wachstum von 9,8 Prozent.

Vor der Corona-Pandemie, im September 2019, nutzten etwa 3,3 Millionen Fluggäste die damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld. Insgesamt sind in den ersten drei Quartalen dieses Jahres fast 17,2 Millionen Passagiere über den BER gereist. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es in den ersten neun Monaten rund 14,6 Millionen Reisende.

Im vergangenen Monat starteten und landeten 16.640 Flugzeuge am BER und damit etwa 500 mehr als im August 2023. Im September des Vorjahres 2022 waren es etwa 700 Flugzeuge weniger. Im September des Jahres 2019 gab es rund 25.700 Flugbewegungen.

Im vergangenen Monat wurden am BER insgesamt 3.212 Tonnen Luftfracht verladen. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum September des Vorjahres, in dem 2.882 Tonnen verladen wurden, und auch gegenüber September 2019 mit 3.017 Tonnen.