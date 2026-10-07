Septemberzahlen am Flughafen Berlin Brandenburg

easyJet am Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Im September 2026 nutzten insgesamt 2,5 Millionen Passagiere den Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Das waren rund 5.400 Reisende mehr als im September 2025 und entspricht einem leichten Plus von 0,2 Prozent.

Der verkehrsreichste Tag des Monats war Freitag, der 25. September 2026, mit 99.182 Passagieren. Für das hohe Aufkommen sorgten unter anderem die Abreise von Gästen der Messe InnoTrans sowie die Anreise von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Berlin-Marathons. Über das gesamte Marathon-Wochenende von Freitag bis Montag sind fast 360.000 Passagiere am BER an- und abgeflogen.

Im September starteten und landeten 17.711 Flugzeuge am BER. Das waren 1,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im Bereich Luftfracht wurden im September 4.633 Tonnen Fracht umgeschlagen. Gegenüber dem September 2025 entspricht dies einem Anstieg von 4,9 Prozent.