September Zahlen Continental Airlines

Bei Continental Airlines ging die Auslastung gegenüber dem September 2007 um 2,5 Prozent zurück.

Die Auslastung betrug im September 2008 76,5 Prozent, das bedeutet ein Minus von 2,5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Bei den Continental Maschinen entwickelte sich die Auslastung um 1,8 Prozent auf 77,4 Prozentpunkte zurück, die Abschwächung war hier nur marginal leichter als im Regionalsegment. Die Airline musste trotzt eines massiven Angebotsabbaus von 10,9 Prozent einen solch herben Rückschlag im Passagierverkehr hinnehmen. Continental bot im September 6,49 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Erfreulich an dem Resultat ist der steigende Durchschnittsertrag auf die verkaufte Passagiermeile, die Fluggäste waren bereit 8 bis 9 Prozent mehr zu bezahlen. Im September flogen 4,4 Millionen Passagiere mit Continental Airlines.