Semi-Privatjet zum Kennenlernen

Embraer E145 Travelcoup (Foto: Travelcoup)

Semi-Privatjet-Erlebnis Europaweit zu preiswerten Konditionen: Travelcoup startet ab sofort mit einer exklusiven „Empty Leg Plattform“ den Verkauf von einzelnen Sitzen mit attraktiven Verbindungen in Europa, um Leerflüge zu vermeiden.

So fliegt der VIP-Jet vom Typ Embraer 145 beispielsweise von Nürnberg sowie Berlin nach Palma de Mallorca oder von München und Zürich nach Bukarest. Auch innerdeutsche Strecken zwischen Frankfurt und München sowie Nürnberg und München sind verfügbar. Bisher fliegt Travelcoup im Charterdienst die Balearischen Inseln Mallorca und Ibiza an und erweitert damit sein Angebot. Die Preise für ein Oneway-Ticket starten bereits ab 149 Euro. Je nach Flugplan werden die Angebote, sortiert nach Monaten, auf der Website aufgeschaltet und sind buchbar auf www.travelcoup.com/empty-legs sowie OTA-Plattformen.

Mit einem eigenen Jet vom Typ Embraer ERJ 145 mit nur 22 Sitzplätzen schließt Travelcoup die Lücke zwischen der Business Class klassischer Fluggesellschaften und einem Privatjetangebot. Zum Travelcoup-Reiseerlebnis gehören ein exklusives Check-in ohne lange Wartezeiten und eine persönliche Sicherheitskontrolle im Privatjet-Terminal in der Abflugdestination sowie am Zielort. Travelcoup bietet seinen Gästen an Bord 22 elegante, 58 cm breite First-Class-Ledersitze in einer 1-1-Konfiguration mit einer Beinfreiheit von bis zu 116 cm, kostenlose Gourmet-Snacks und Getränke. Die Travelcoup-ERJ 145 kommt ohne Gepäckfächer in der Kabine aus und bietet dadurch ein offenes Raumerlebnis. Zum Sommer wird der zweite exklusive ERJ 145-Jet ausgeliefert, so dass Travelcoup mehr Kapazitäten in den Markt bringen wird. Insgesamt soll die Flotte auf fünf Jets in derselben Konfiguration und Ausstattung wachsen.

Die neue Plattform ist einzigartig im Semi-Privatjet-Segment und bietet Reisenden die Möglichkeit, komfortabel sowie luxuriös von A nach B zu kommen. Der Clou daran: Nicht der gesamte Jet wird gebucht, wie bei anderen Portalen, sondern einzelne Sitze. So wird der Flieger effektiv genutzt und mit anderen Urlaubern geteilt. Auch von und nach Zürich gibt es Verbindungen zwischen Berlin, Nürnberg, Madrid, Bukarest sowie Budapest.

Empty Legs sind Positionierungsflüge, die ohne Passagiere durchgeführt werden, um den Jet zu einem anderen Flughafen zu bringen - entweder zu seiner Heimatbasis oder zu einem anderen Flughafen. „Wir wollen diese Lücken optimal nutzen und mit unserem Angebot in weitere spannende europäische Destinationen neue Zielgruppen ansprechen, denen wir das Privatjet-Feeling zu einem erschwinglichen Preis ermöglichen,“ so Travelcoup-CEO Niclas Seitz.

Der neue Sommerflugplan startet ab Anfang Mai. Travelcoup fliegt weiterhin die Balearischen Inseln von München nach Mallorca jeweils vier Mal und von Zürich drei Mal wöchentlich an. Die Verbindungen nach Ibiza werden in Kürze bekannt gegeben. Die Preise für Flüge nach Mallorca starten ab 695 Euro, nach Ibiza ab 818 Euro (jeweils pro Person und Strecke).

Das Unternehmen kompensiert für jede Buchung automatisch die mit der Reise verbundenen Treibhausgas-Emissionen. Anhand der gesamten Flugzeit erfolgt monatlich eine Berechnung des CO2-Ausstosses, der dann durch eine Fremdfirma mit Investitionen in regionale Aufforstungsprojekte kompensiert wird.

Travelcoup