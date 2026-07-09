Self-Check-in-Automaten bei Corendon

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines treibt die Digitalisierung der Flughafenprozesse weiter voran und setzt dabei auf neue Self-Check-in-Kioske.

Damit können Passagiere künftig das Einchecken bequem selbst durchführen, was die Abläufe beschleunigt und den Aufenthalt am Flughafen effizienter gestaltet.

Die neu eingeführten Terminals sind bereits an den Flughäfen Antalya, Manchester und Amsterdam im Einsatz. Derzeit befindet sich die Implementierung der Systeme in Düsseldorf, Nürnberg und Warschau in der Testphase.

Nach dem Scannen des Reisepasses oder der Eingabe der Buchungsnummer werden die persönlichen Flugdaten für den Check-in angezeigt. Passagiere können dabei, einen Wunschsitzplatz auswählen oder sich einen freien Platz zuweisen lassen. Zusätzliche Leistungen können direkt im integrierten Zahlungssystem beglichen werden. Dieses unterstützt mehrere Währungen, darunter Euro, Türkische Lira, US-Dollar und Britisches Pfund. Ein weiterer Bestandteil ist der Self Bag Drop: Gepäckdaten werden automatisch geprüft, Kofferanhänger erstellt und die Gepäckaufgabe dadurch ohne zusätzliche Wartezeiten am Schalter ermöglicht.

„Wir investieren konsequent in digitale Lösungen, die unseren Gästen mehr Komfort und schnellere Abläufe bieten“, erklärt Atilay Batu, Chief Operating Officer bei Corendon Airlines. „Mit den Self-Service-Terminals machen wir zentrale Prozesse am Flughafen deutlich schneller und stärken gleichzeitig unseren operativen Betrieb.“

Weitere Informationen zum Flugangebot von Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.