Seit 10 Jahren mit SAA von München nach Südafrika

South African Airbus A340 Formation (Foto: SAA)

Seit exakt 10 Jahren und einem Tag verbindet South African Airways (SAA) das Drehkreuz München mit der südafrikanischen Metropole Johannesburg.

Anfänglich mit drei wöchentlichen Verbindungen ausgestattet zeigte die Verbindung schnell, welches Potenzial sie hat und wurde bereits im Oktober 2007 auf tägliche Verbindungen aufgestockt. Seitdem bietet SAA jeden Abend einen Flug von München nach Johannesburg an. Mit Lufthansa-Anschlussflügen, Rail & Fly sowie der Kooperation mit FlixBus, die SAA als erste Fluggesellschaft vom Flughafen München aus angeboten hat, wird eine komfortable An- und Weiterreise gewährleistet.

München ist ein zentrales Drehkreuz der Star Alliance, zu der SAA seit über 10 Jahren gehört, und bietet hervorragende Verbindungen vor allem nach Süd- und Osteuropa. Michael Bentele, Europa-Direktor von South African Airways, betont die Bedeutung der Verbindung: „Die Route zwischen München und Johannesburg ist ein wichtiger Teil unser europäischen Netzwerkstrategie und insbesondere für Handel und Industrie sowie natürlich auch für Urlaubsreisende zwischen Süddeutschland, Österreich sowie der Schweiz und Südafrika eine wichtige Verbindung. Das ist auch ein Grund, warum wir ab September den größeren Airbus A340-600 wieder durchgehend auf der Strecke einsetzen werden, nachdem wir derzeit teilweise mit dem neuen Airbus A330-300 fliegen.“ Von Beginn an ist die Flughafen München GmbH (FMG) ein exzellenter Partner und so konnte in vielen Bereichen ein umfassendes Netzwerk etabliert werden, dass unter anderem ein Sister Airport Agreement zwischen der FMG und der Airports Company South Africa (ACSA) beinhaltet.

Ab 589 €* in der Vorweihnachtszeit von München nach Johannesburg

Zum 10-jährigen Jubiläum hat SAA einen Sondertarif von München nach Johannesburg aufgelegt. Bucht man bis zum 6. August ein Ticket für den Reisezeitraum vom 20.11. bis 13.12.2017 (Abflugtag), dann kostet der Hin- und Rückflug in der Economy Class ab 589 €*. Von München geht es mit SAA täglich um 21.05 Uhr nach Johannesburg, wo man um 07.40 Uhr am nächsten Morgen landet. Retour verlässt der Flieger Johannesburg um 20.35 Uhr und landet in München um 07.20 Uhr.

* Preis pro Person für einen Hin- und Rückflug in der Economy Class von München nach Johannesburg inkl. Steuern, Gebühren und internationalem Zuschlag, Buchungszeitraum bis 06.08.2017, Reisezeitraum ab 20.11. bis 13.12.2017, Verfügbarkeiten zum Zeitpunkt der Buchung vorausgesetzt, begrenztes Sitzplatzkontingent, Sondertarif – es gelten besondere Bedingungen (Stand 30.06.2017).

Über South African Airways

South African Airways (SAA) ist die am häufigsten ausgezeichnete Fluggesellschaft Afrikas und fliegt, gemeinsam mit den Partnerunternehmen SA Express, Airlink sowie der Low Cost Tochter Mango, zu 61 Zielen in Südafrika und auf dem afrikanischen Kontinent. Ab dem Drehkreuz in Johannesburg bietet SAA darüber hinaus acht internationale Strecken, darunter täglich auch Flüge nach Frankfurt und München, an.

SAA ist Mitglied des weltgrößten Airlinenetzwerks Star Alliance. Das Kerngeschäft von SAA besteht aus kommerziellem Passagier- und Frachtluftverkehr mit den angeschlossenen Dienstleistungen der eigenen Unternehmenssparten SAA Technik (SAAT), der Low Cost Airline Mango sowie Air Chefs, der vielfach prämierten Catering-Organisation.

SAA selbst wird immer wieder mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Das 15. Jahr in Folge wurde SAA 2017 von Skytrax als „Best Airline in Africa“ gekürt. Die Low Cost Tochter Mango und SAA sind zudem die Nummer Eins und Zwei unter Südafrikas pünktlichsten Fluggesellschaften.

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