Sechster A380 für Singapore Airlines

Heute Morgen um 08.23 landete Singapore Airlines sechster Super Jumbo vom Typ Airbus A380 an ihrem Hauptflughafen in Singapore.

Der A380 wurde in Toulouse an Singapore Airlines ausgeliefert. Singapore Airlines war die erste Flugunternehmung, die das grösste Verkehrsflugzeug im Liniendienst einsetzten konnte. Die Airline hat 13 Airbus A380 bestellt. Die sechste Maschine wird ab dem 20. September auf dem zweiten Tagesflug von Singapore nach London Heathrow eingesetzt.

VIDEO First Singapore Airbus A380