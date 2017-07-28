Scoot und Tigerair melden Junizahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot und Tigerair flogen im Juni 2017 insgesamt 779 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 12,6 Prozent.

Bei den Singapore Airlines Tiefpreistöchtern Scoot und Tigerair Singapore stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 14,7 Prozent auf 2,418 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 17,8 Prozent auf 2,075 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,8 Prozent und hat sich somit um 2,3 Prozentpunkte verbessert.