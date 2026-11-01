Scoot präsentiert Septemberzahlen
01.11.2026 PS
Mit Scoot flogen im September 2026 insgesamt 1,214 Millionen Passagiere, das waren 3,8 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.
Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresseptember um 1,4 Prozent auf 3,256 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,909 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,974 Milliarden Sitzplatzkilometer um 2,2 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im September 2026 bei 90,8 Prozent, im Vorjahresseptember lag sie mit 90,1 Prozent um 0,7 Prozentpunkte tiefer.