Scoot präsentiert Septemberzahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Singapore Airlines Tochter Scoot erholt sich von Corona, seit April 2022 steigen die Passagierzahlen wieder kontinuierlich an.

Mit Scoot flogen im September 2022 insgesamt 674,9 Tausend Passagiere, im Vorjahresseptember waren es in der Spitze der Corona Krise gerade einmal 62,6 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im September 2019 flogen mit Scoot noch 891 Tausend Passagiere.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresseptember von 725 Millionen auf 2,090 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 62,2 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,820 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder gut erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 87,1 Prozent, vor der Krise im Juli 2019 lag die Auslastung bei 85,2 Prozent.