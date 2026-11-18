Scoot präsentiert Oktoberzahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Oktober 2026 insgesamt 1,300 Millionen Passagiere, das waren 6,4 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresoktober um 1,3 Prozent auf 3,493 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 3,070 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,198 Milliarden Sitzplatzkilometer um 4,2 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Oktober 2026 bei 91,6 Prozent, im Vorjahresoktober lag sie mit 89,0 Prozent um 2,6 Prozentpunkte tiefer.