Scoot präsentiert Oktoberzahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Singapore Airlines Tochter Scoot erholt sich von Corona, seit April 2022 steigen die Passagierzahlen wieder kontinuierlich an.

Mit Scoot flogen im Oktober 2022 insgesamt 729,4 Tausend Passagiere, im Vorjahresoktober waren es wegen der Corona Krise gerade einmal 24,2 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im Oktober 2019 flogen mit Scoot noch 899 Tausend Passagiere.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresoktober von 798,1 Millionen auf 2,280 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 61,1 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,967 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder gut erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,2 Prozent, vor der Krise im Juli 2019 lag die Auslastung bei 85,6 Prozent.