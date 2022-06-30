Scoot präsentiert Maizahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Singapore Airlines Tochter Scoot erholt sich langsam von Corona, seit April 2022 steigen die Passagierzahlen wieder.

Mit Scoot flogen im Mai 418,7 Tausend Passagiere, im Vorjahresmai waren es in der Spitze der Corona Krise gerade einmal 17,9 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im Mai 2019 flogen mit Scoot noch 865 Tausend Passagiere. Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresmai von 489 Millionen auf 1,743 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 45,7 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,097 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 62,9 Prozent, vor der Krise im März 2019 lag die Auslastung bei 85,3 Prozent.