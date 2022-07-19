Scoot präsentiert Junizahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Singapore Airlines Tochter Scoot erholt sich langsam von Corona, seit April 2022 steigen die Passagierzahlen wieder.

Mit Scoot flogen im Juni 2022 insgesamt 531,5 Tausend Passagiere, im Vorjahresjuni waren es in der Spitze der Corona Krise gerade einmal 17,9 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im Juni 2019 flogen mit Scoot noch 931 Tausend Passagiere.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresjuni von 562 Millionen auf 1,864 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 50,9 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,401 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 75,2 Prozent, vor der Krise im Juni 2019 lag die Auslastung bei 86,2 Prozent.

FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022

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