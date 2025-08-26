Scoot präsentiert Julizahlen
26.08.2025 PS
Mit Scoot flogen im Juli 2025 insgesamt 1,226 Millionen Passagiere, das waren 13,2 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.
Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresjuli um 5,6 Prozent auf 3,292 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,771 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,037 Milliarden Sitzplatzkilometer um 9,6 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Juli 2025 bei hohen 92,2 Prozent, im Vorjahresjuli lag sie mit 88,9 Prozent um 3,3 Prozentpunkte tiefer.