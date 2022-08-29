Scoot präsentiert Julizahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Singapore Airlines Tochter Scoot erholt sich von Corona, seit April 2022 steigen die Passagierzahlen wieder.

Mit Scoot flogen im Juli 2022 insgesamt 613 Tausend Passagiere, im Vorjahresjuli waren es in der Spitze der Corona Krise gerade einmal 22,1 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im Juli 2019 flogen mit Scoot noch 962 Tausend Passagiere.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresjuli von 725 Millionen auf 1,939 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 61 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,668 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,0 Prozent, vor der Krise im Juli 2019 lag die Auslastung bei 86,9 Prozent.