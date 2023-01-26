Scoot präsentiert Dezemberzahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Singapore Airlines Tochter Scoot erholt sich von Corona, seit April 2022 steigen die Passagierzahlen wieder kontinuierlich an.

Mit Scoot flogen im Dezember 2022 insgesamt 920,3 Tausend Passagiere, im Vorjahresdezember waren es wegen der Corona Krise gerade einmal 68,6 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im Dezember 2019 flogen mit Scoot noch 1,068 Millionen Passagiere.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresdezember von 1,032 Milliarden auf 2,767 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 242,8 Millionen Sitzplatzkilometer auf 2,534 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder gut erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 91,6 Prozent, im Vorjahresdezember lag sie bei 23,5 Prozent.