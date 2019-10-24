Scoot mit solidem Passagierwachstum

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im September 2019 insgesamt 891 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 8,7 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 5,6 Prozent auf 2,901 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 7,4 Prozent auf 2,471 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,2 Prozent und hat sich somit um weitere 1,4 Prozentpunkte verbessert.