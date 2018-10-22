Scoot mit solidem Passagierwachstum

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im September 2018 insgesamt 820 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 12,3 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 16,5 Prozent auf 2,747 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 16,7 Prozent auf 2,302 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,8 Prozent und hat sich somit um 0,1 Prozentpunkte verbessert.