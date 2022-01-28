Scoot mit mageren Passagierzahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind mit Scoot auch im Dezember 2021 nicht viele Passagiere geflogen, eine leichte Besserung zeichnet sich jedoch ab.

Mit Scoot flogen im Dezember lediglich 68,6 Tausend Passagiere, im Vorjahresdezember waren es in der Spitze der Corona Krise gerade einmal 11,5 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im Dezember 2019 flogen mit Scoot noch 1,068 Millionen Passagiere. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresdezember von 377,9 Millionen auf 1,031 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 35 Millionen Sitzplatzkilometer auf 242,8 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 23,5 Prozent, vor der Krise im Dezember 2019 lag die Auslastung bei 88,7 Prozent.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Scoot

Die Corona Krise ist bei den interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch lange nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März 2020 komplett eingebrochen und hat sich über die letzten 22 Monate fast gar nicht erholt. Die Krise ist im Langstreckengeschäft noch nicht ausgestanden, wir rechnen aber damit, dass sich die Zahlen ab Sommer 2022 stärker erholen werden, als es allgemein prognostiziert wird.