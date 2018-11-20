Scoot meldet starkes Wachstum

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Oktober 2018 insgesamt 839 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 7,4 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 18,5 Prozent auf 2,855 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 12,3 Prozent auf 2,322 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,3 Prozent und hat sich somit um 4,5 Prozentpunkte verschlechtert.