Scoot meldet starkes Wachstum

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Oktober 2017 insgesamt 781 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von fünfzehn Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um sechs Prozent auf 2,409 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 18,5 Prozent auf 2,067 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 85,8 Prozent und hat sich somit um 9,1 Prozentpunkte verbessert.