Scoot meldet starkes Wachstum

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Oktober 2016 insgesamt 272 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 42,4 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 69,3 Prozent auf 1,336 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 49,1 Prozent auf 1,003 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 75,1 Prozent und hat sich somit um 10,1 Prozentpunkte verschlechtert.