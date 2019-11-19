Scoot meldet solides Wachstum

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Oktober 2019 insgesamt 899 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 7,2 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,8 Prozent auf 2,831 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgefahren, die Nachfrage hat sich um 4,4 Prozent auf 2,423 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 85,6 Prozent und hat sich somit um 4,3 Prozentpunkte verbessert.