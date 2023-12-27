Scoot meldet solide Passagierzahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im November 2023 insgesamt 1,036 Millionen Passagiere, im Vorjahresnovember waren es wegen Corona lediglich 790,5 Tausend Fluggäste.

Die Singapore Airlines Tochter Scoot hat nach der COVID-19 Pandemie wieder auf Wachstumskurs umgeschaltet. Vor der Krise im November 2019 flogen mit Scoot 938 Tausend Passagiere. Die Passagierzahlen im November 2023 liegen mit plus zehn Prozent wieder deutlich über dem Vorkrisenniveau und zeigen, dass sich Scoot von der Coronakrise erholt hat.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresnovember von 2,531 Milliarden auf 2,977 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,149 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,704 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder stark erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im November 2023 bei hohen 90.8 Prozent, im Vorjahresnovember lag sie um 5,9 Prozentpunkte tiefer.