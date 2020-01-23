Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Dezember 2019 insgesamt 1,068 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 12,3Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 10,1 Prozent auf 3,329 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 10,1 Prozent auf 2,952 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 88,7 Prozent und hat sich somit um 3,2 Prozentpunkte verbessert.