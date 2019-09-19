Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im August 2019 insgesamt 977 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 7,1 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 5,7 Prozent auf 3,102 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 6,1 Prozent auf 2,748 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 88,6 Prozent und hat sich somit um weitere 0,3 Prozentpunkte verbessert.