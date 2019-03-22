Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Februar 2019 insgesamt 827 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 6,4 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 10,9 Prozent auf 2,763 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um neun Prozent auf 2,358 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,3 Prozent und hat sich somit um 1,6 Prozentpunkte verschlechtert.