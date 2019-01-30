Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Dezember 2018 insgesamt 951 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 8,4 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 14,7 Prozent auf 3,136 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 10,5 Prozent auf 2,681 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei immer noch soliden 85,5 Prozent und hat sich somit um 3,2 Prozentpunkte verschlechtert.