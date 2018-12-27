Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im November 2018 insgesamt 866 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 10,7 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 17,9 Prozent auf 2,855 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 13,6 Prozent auf 2,374 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,2 Prozent und hat sich somit um 3,1 Prozentpunkte verschlechtert.