Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im August 2018 insgesamt 912 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 17,2 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 18,7 Prozent auf 2,935 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 23,5 Prozent auf 2,591 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 88,3 Prozent und hat sich somit um 3,5 Prozentpunkte verbessert.