Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Juli 2018 insgesamt 913 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 16,3 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 19,7 Prozent auf 2,999 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 24,1 Prozent auf 2,629 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 87,7 Prozent und hat sich somit um 3,1 Prozentpunkte verbessert.