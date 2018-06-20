Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Mai 2018 insgesamt 817 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 11,5 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 12,5 Prozent auf 2,627 Millionen Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 17,9 Prozent auf 2,241 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,3 Prozent und hat sich somit um 3,9 Prozentpunkte verbessert.