Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im April 2018 insgesamt 821 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 10,8 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril um 13,4 Prozent auf 2,629 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 15,3 Prozent auf 2,264 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,1 Prozent und hat sich somit um weitere 1,4 Prozentpunkte verbessert.