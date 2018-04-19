Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im März 2018 insgesamt 869 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 15,9 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmärz um 10,8 Prozent auf 2,670 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 20,9 Prozent auf 2,382 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 89,2 Prozent und hat sich somit um 7,5 Prozentpunkte verbessert.