Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Februar 2018 insgesamt 777 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 11,6 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 13,1 Prozent auf 2,492 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 11,6 Prozent auf 2,164 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,9 Prozent und hat sich somit um 2,7 Prozentpunkte verbessert.