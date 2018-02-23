Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Januar 2018 insgesamt 835 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 8,6 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 10,9 Prozent auf 2,756 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 12,6 Prozent auf 2,342 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,0 Prozent und hat sich somit um 1,3 Prozentpunkte verbessert.