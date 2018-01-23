Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Dezember 2017 insgesamt 877 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von acht Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um neun Prozent auf 2,734 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 10,2 Prozent auf 2,426 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 88,7 Prozent und hat sich somit um einen Prozentpunkte verbessert.