Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im November 2017 insgesamt 782 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 10,3 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 5,9 Prozent auf 2,420 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 12,7 Prozent auf 2,089 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,1 Prozent und hat sich somit um 5,2 Prozentpunkte verbessert.