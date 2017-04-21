Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im März 2017 insgesamt 307 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 26,3 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmärz um 41,7 Prozent auf 1,417 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 32,4 Prozent auf 1,151 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,2 Prozent und hat sich somit um 5,7 Prozentpunkte verschlechtert.