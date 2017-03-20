Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Februar 2017 rund 290 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 21,3 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 32,2 Prozent auf 1,291 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 29,6 Prozent auf 1,099 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,1 Prozent und hat sich somit um 1,7 Prozentpunkte verschlechtert.