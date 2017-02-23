Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Januar 2017 insgesamt 319 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 32,4 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 38,5 Prozent auf 1,471 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 37,1 Prozent auf 1,235 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 84,0 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verschlechtert.