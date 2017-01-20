Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Dezember 2016 insgesamt 324 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 37,3 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 42,7 Prozent auf 1,482 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 45,0 Prozent auf 1,295 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 87,4 Prozent und hat sich somit um 1,4 Prozentpunkte verbessert.