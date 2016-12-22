Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im November 2016 insgesamt 283 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 36,1 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 47,1 Prozent auf 1,341 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 39,2 Prozent auf 1,061 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,1 Prozent und hat sich somit um 4,5 Prozentpunkte abgeschwächt.