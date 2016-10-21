Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im September 2016 insgesamt 257 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 43,6 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 60,4 Prozent auf 1,231 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 51,0 Prozent auf 967,6 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,6 Prozent und hat sich somit um 4,9 Prozentpunkte verschlechtert.