Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im August 2016 insgesamt 272 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 40,9 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 61,8 Prozent auf 1,252 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 52,8 Prozent auf 1,007 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 80,4 Prozent und hat sich somit um 4,8 Prozentpunkte verschlechtert.